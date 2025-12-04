Cartier на Капитолийском холме

Ни разу за свои почти 400 лет существования Палаццо Нуово (входит в древнейшее в мире публичное собрание античного искусства, известное как Капитолийские музеи) не принимал в своих стенах временные экспозиции. И это не удивительно: какие экспонаты рискнут не померкнуть рядом c находящейся тут Венерой Капитолийской? Дом Cartier стал первым, кто разместил драгоценности из своей исторической коллекции среди шедевров эпохи Античности. Сегодня коллекция наследия Cartier (ее начали собирать еще в 70-годы прошлого века) насчитывает 3,5 тыс. предметов, датированных от 1860-х до 2000-х годов. Этот период — мгновение по сравнению с историей, хранимой в стенах Капитолийских музеев. Однако ключевое слово и призма, через которую следует разглядывать выставку «Cartier и миф»,— диалог, перекличка современного ювелирного искусства и античности. Она наглядно демонстрирует, как древние памятники вдохновляли мастеров, формируя новое понимание красоты и вечности.

В 1923 году Луи Картье, внук основателя бренда, совершил путешествие в Италию. Венеция, Феррара, Орвьето, Сиена, Неаполь, но особенно Рим и Помпеи настолько поразили наследника ювелирной фамилии, что итальянские впечатления послужили толчком к формированию нового взгляда на эстетику украшений. Cartier начинает придавать дизайну более графическую и архитектурную форму, что впоследствии станет кодом стиля ар-деко. Впрочем, несколькими десятилетиями раньше это направление нащупал римский ювелирный дoм Castellani, чей стиль, копирующий античные украшения, так и назывался — археологическим. Он был очень моден в Европе XIX века, украшения Castellani носили царствующие особы. В доме Cartier, завоевывающем ювелирные позиции при дворе Наполеона III, естественно, были знакомы с работами Фортунато Пио Кастеллани и учились у него. Выставка открывается оммажем итальянскому маэстро. Серьги и колье Castellani (из коллекции Капитолийских музеев) соседствуют с золотой диадемой III века до н. э. Это помогает зрителю разглядеть детали заимствования. При этом заметно, насколько дальше шагнул Cartier, не ограничившись копированием, но переосмыслив античную эстетику философски и технически, сделав ее современной.

Вергилием в моем путешествии в волшебный мир высокого ювелирного искусства была мадам Паскаль Лепе, директор Cartier Collection, объяснившая, как язык мифа и красота античности перевоплощались во вневременную элегантность драгоценностей Cartier. Скульптура «Мальчик в образе Геркулеса, душащего змею» (вторая половина II века н. э.) из постоянной коллекции музея перекликается с колье Lavallier 1909 года из золота, рубинов и бриллиантов (выставляется впервые), источником вдохновения для которого послужил миф об Ариадне и Тезее. Мадам Лепе обращает наше внимание на «Египетское колье» (1927–1928) с фрагментом голубого фаянса из Древнего Египта, в центре которого изображение богини Изиды, кормящей грудью сына Гора. Эта драгоценность принадлежала семейству Картье, и среди своих его называли рождественским, так как полагалось надевать его к Рождеству.

Мы останавливаемся возле броши «Тигр» 1958 года из золота, эмали и бриллиантов, некогда принадлежавшей американской светской львице Барбаре Хаттон. Легендарная Жанна Туссен, в те годы креативный директор Cartier, считала, что источником вдохновения для художника послужил миф о Золотом руне. Рассматриваем платиновое колье «Змея» (1919), навеянное мифом об ожерелье богини Гармонии. Невозможно пройти мимо подвески «Медуза» (1906) с жемчугом, кораллами и эмалью. Чтобы взглянуть на ее более раннее воплощение, достаточно пересечь спроектированную Микеланджело площадь и подняться во Дворец консерваторов, где хранится знаменитый мраморный бюст работы Бернини.

Как вы уже поняли, что тем, кто не штудировал мифы, как это делают в итальянских школах, сюда нужно приходить с учебником под мышкой. Впрочем, разобраться с идейным наполнением выставленных драгоценностей помогает мультимедийное сопровождение выставки. Экспонаты и их прототипы, чертежи, наброски, эскизы можно детально рассмотреть на экране рядом с витриной. Благодаря компьютерной графике зритель видит, как мрамор, фрески, декоративные элементы Древней Греции, Рима и Помпеи изучались, копировались и превращались в изделия высокого ювелирного искусства.

Аудиовизуальные элементы выставки дополняют обонятельные инсталляции парфюмера Cartier Матильды Лоран, цель которых передать чувственное состояние, выходящее за рамки визуального. Один из разделов выставки посвящен техникам и материалам ювелирного дела, в том числе полудрагоценным камням и глиптике. Предвосхищают экспозицию световые панно, обрамляющие лестницу ведущую в залы Палаццо Нуово. Они разработаны Данте Ферретти, знаменитым итальянским дизайнером и сценографом, чьи работы в кино трижды удостаивались премии «Оскар». Кураторами этого уникального проекта выступили историк ювелирного искусства Бьянка Капелло, археолог и директор Национального римского музея Стефан Верже и суперинтендант Капитолийских музеев Клаудио Паризи Презичче.

«Cartier и миф в Капитолийских музеях», до 15 марта 2026 года

Елена Пушкарская