ВТБ спрогнозировал резкий рост вложений граждан в инвестинструменты

По данным ВТБ (MOEX: VTBR), состоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные продукты накопительным. В 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, но в 2026 году эта доля вырастет до 38%, ожидают в банке.

В прошлом году 73% от объема средств под управлением клиентов Private Banking и «Привилегия» составляли классические пассивы, на инвестрешения приходилось 27%. В 2025 году это соотношение скорректировалось до 69% и 31%.

«Благодаря смягчению денежно-кредитной политики мы наблюдаем переход от сберегательной модели на инвестиционно-сберегательную, прежде всего у состоятельных инвесторов»,— сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».

По расчетам ВТБ, за 2025 год российские вкладчики получат более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. Это сопоставимо с объемом всех выданных кредитов физлицам, а также вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки. Доход вкладчиков в 2025 году должен вырасти в 1,5 раза, и ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн руб. процентного дохода.

Банк прогнозирует, что в 2026 году портфель привлеченных средств в России вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Темп прироста по сравнению с текущим годом замедлится, но останется выше инфляции.

По данным Центробанка, за январь-сентябрь инвестиции россиян в акции сократились в восемь раз за год, до 36 млрд руб. Основным инструментом сбережений, остались рублевые депозиты, на которых к 1 октября находилось 62 трлн руб.

