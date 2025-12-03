Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил страны Европы в саботаже мирных инициатив по Украине. Он полагает, что политики в ЕС добиваются продолжения боевых действий.

«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа ... усиленно продвигает войну до последнего украинца», — написал господин Медведев в Telegram.

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю Евросоюза по иностранным делам Кае Каллас он пожелал повторить судьбу бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини. Накануне она была задержана в Бельгии по обвинению в мошенничестве.