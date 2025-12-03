Посольство рекомендовало россиянам не делать фото и видео в Иране

Посольство РФ в Тегеране рекомендует российским туристам во время поездок в Иран воздержаться от фото- и видеосъемки. Диппредставительство объяснило, что это поможет избежать «нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений».

«Российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран... строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность»,— сказано в пресс-релизе посольства, опубликованном в Telegram.

С чем связаны эти рекомендации и случались ли подобные инциденты недавно, не уточняется.

На сайте генконсульства РФ в иранском городе Реште сказано, что в Иране запрещены фото и видеосъемка государственных правительственных учреждений, иностранных представительств и военных объектов. В этих местах установлены предупредительные знаки, а за нарушение правил могут арестовать. При этом разрешена съемка городских достопримечательностей, исторических памятников и «сюжетов современной жизни».

Между Россией и Ираном с 2023 года действует механизм групповых безвизовых туристических поездок. Он предусмотрен для организованных туристических групп (от 5 до 50 человек) на срок не более 15 дней.