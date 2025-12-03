Выпускников военных вузов обяжут платить за образование при внесении в реестр иноагентов

Государственная дума приняла закон, который обязывает выпускников военных вузов возмещать деньги за свое обучение при их внесении в реестр иностранных агентов.

По российским законам, выпускники военных вузов уже обязаны возмещать федеральные средства, затраченные на их обучение, по целому ряду причин, подразумевающих расторжение контракта о военной службе. Новые поправки расширяют этот перечень. Теперь контракт с профессиональным военным может быть разорван, если:

Его внесли в реестр иностранных агентов;

ФСБ вынесло заключение о его недопуске к государственной тайне.

Поправка о порядке расторжения контрактов была добавлена в законопроект перед вторым чтением. Изначально речь в нем шла о приведении Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в соответствие с Уголовным кодексом. В документ вводилась уже существующая норма, по которой военнослужащих наказывают за самовольное оставление части после двух дней отсутствия.

Законопроект был внесен в Государственную думу правительством России 31 октября.

Степан Мельчаков