ЗакС Петербурга принял за основу проект новой схемы округов на выборы-2026

Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении утвердили новую схему нарезки избирательных округов для выборов 2026 года, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Изменения связаны с неравномерным ростом городского населения. Однако несколько традиционно протестных муниципалитетов будут «разорваны» между двумя-тремя округами.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект постановления об утверждении новой схемы одномандатных избирательных округов приняли на заседании ЗакСа в среду, 3 декабря. Планируется, что парламент должен окончательно рассмотреть документ до 23 февраля 2026 года. Ближайшие выборы депутатов ЗакСа и Госдумы состоятся 20 сентября 2026 года.

По одномандатным округам в ЗакС избираются 25 депутатов, столько же — по партийным спискам. Действующая схема была утверждена в 2016 году. Как пояснили в избиркоме, за десять лет избирателей в центре города стало меньше, а в спальных районах, наоборот, больше. Поэтому потребовалось уравнять количество избирателей на каждый округ, порезав границы муниципалитетов.

Лидер «Яблока» в ЗакСе Александр Шишлов заявил, что проект требует доработки и является спорным. Во фракции настаивают, что границы округов чертились в угоду кандидатам от «Единой России», а оппозиционным политикам, которых знают на этих территориях, избраться станет сложнее. Кроме того, несколько МО, в которых традиционно имела вес оппозиция, будут поделены на несколько округов.

Тем не менее все остальные парламентские фракции проект постановления поддержали и сказали, что находят его рациональным.

Отметим, что подобные корректировки границ округов рассматривают сейчас также в парламентах Курска и Перми.

Полина Пучкова