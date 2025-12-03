Савельев предложил Путину отказаться от магистрали в Сибири за 50 трлн рублей

Правительство отказалось от строительства Северо-Сибирской магистрали из-за высокой стоимости, сообщил источник «Ъ». По его словам, затраты на проект оцениваются в 50 трлн руб. — в первую очередь, из-за сложных геополитических условий. Письмо о нецелесообразности магистрали вице-премьер Виталий Савельев направил президенту Владимиру Путину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Савельев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виталий Савельев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Речь идет о возведении участков магистрали от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР. Инвестиционная программа ОАО РЖД, по словам источника «Ъ», и без того существенно сокращена. В 2026 году она не превысит 1 трлн руб. против 890,9 млрд руб. в 2025-м и 1,49 трлн руб. в 2024 году. Обсуждение параметров программы запланировано на 11 декабря.

Изначально проект Северо-Сибирской магистрали подразумевал строительство почти 2 тыс. км пути от Нижневартовска через Белый Яр к Усть-Илимску, и входил в стратегии развития железнодорожного транспорта (2008) и Дальнего Востока и Байкальского региона (2009).

Второй участок, Таштагол—Урумчи, должен был обеспечить новый вход в Китай через 55-километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае. Из-за сложного рельефа рассматривалось строительство двух тоннелей под Алтаем, российского и китайского, однако проект так и не получил развития.

