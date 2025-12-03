Судебные программы устарели для приговора

Как стало известно “Ъ”, в суд переданы материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" судебного департамента» (ФГБУ «ИАЦ судебного департамента») Романа Калины и гендиректора ЗАО «Винтегра Секьюрити» Тараса Пономарева. Оба обвиняются в хищении порядка 40 млн руб. при реализации госконтракта на поставку департаменту программного обеспечения. Впрочем, даже в случае вынесения обвинительного приговора от отбытия наказания фигуранты будут освобождены, поскольку по делу истек десятилетний срок давности.

В Мещанский суд столицы уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются Роман Калина и Тарас Пономарев, попало лишь со второй попытки. В марте 2025 года надзор отказался утверждать обвинительное заключение из-за обнаруженных в нем нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса и вернул материалы на доследование. На работу над ошибками у главного следственного управления СКР по Москве ушло полгода. Впрочем, на тот момент следствию особо спешить было уже некуда. Дело в том, что десятилетний срок давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности истек еще в конце декабря прошлого года. Таким образом, даже в случае вынесения обвинительного приговора подсудимые Калина и Пономарев от отбытия наказания будут освобождены.

Как минимум один из фигурантов, по данным “Ъ”, отказался от прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям и намерен добиваться оправдания.

Определить виновность или невиновность Романа Калины и Тараса Пономарева судье Олесе Менделеевой предстоит после исследования 21 тома этого уголовного дела.

Как ранее рассказывал “Ъ”, возбуждено оно было в сентябре 2022 года. В ходе расследования было установлено, что 3 сентября 2014 года занимавший в то время должность заместителя руководителя ФГБУ «ИАЦ судебного департамента» Роман Калина совместно с гендиректором ЗАО «Винтегра Секьюрити» Тарасом Пономаревым в помещении бюджетного учреждения подготовили проектную и конкурсную документацию для участия указанной компании в тендере на поставку для нужд судебного департамента программного обеспечения.

При подготовке документов господа Калина и Пономарев, как считает следствие, составили их таким образом, чтобы победа на предстоящем аукционе досталась именно «Винтегра Секьюрити». В итоге так оно и вышло: 29 октября 2014 года Роман Калина заключил с господином Пономаревым госконтракт стоимостью 196 млн руб. на поставку департаменту программного обеспечения и расходных материалов. В рамках реализации этого соглашения, установили следователи, в ноябре 2015 года ЗАО поставило судебному департаменту программное обеспечение на 67,9 млн руб.

Реальная же стоимость поставленных компьютерных программ, по данным экспертизы, не дотянула и до 27 млн руб.

Своими действиями, считают в ГСУ СКР, фигуранты дела причинили бюджетному учреждению ущерб в размере около 40 млн руб.

Задержали предполагаемых мошенников одновременно 12 июля 2023 года в офисе ЗАО «Винтегра Секьюрити», где Роман Калина, уйдя в 2019 году из ИТ-структуры Верховного суда, на тот момент работал в должности исполнительного директора, а Тарас Пономарев гендиректором. Первого по ходатайству следствия Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО, а его делового партнера под домашний арест. Позже обоим меру пресечения изменили на запрет определенных действий, а когда по этому делу истек срок давности, с них сняли и это ограничение. В итоге на судебный процесс обвиняемые должны будут являться из дома самостоятельно.

Адвокаты Романа Калины и Тараса Пономарева сообщили “Ъ”, что на данном этапе комментировать ситуацию не готовы, а отношение к выдвинутому обвинению выскажут в ходе судебных заседаний.

Олег Рубникович