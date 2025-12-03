Госдума приняла закон о бесплатном втором профобразовании для участников СВО

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении участникам СВО права на бесплатное получение второго среднего профессионального образования.

Как указано в пояснительной записке, среди участников СВО много людей «рабочих профессий». Для них «важно определиться с тем, чем они будут заниматься после возвращения домой». Среди прочего, по мысли авторов инициативы, законопроект должен способствовать «снижению дефицита кадров на рынке труда».

Законопроект был внесен 21 июля 2025 года. Перед этим, в июне, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подняла вопрос о втором профобразовании для участников СВО на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она поясняла, что инициатива важна для тех военнослужащих, кто больше не может работать по первой специальности по состоянию здоровья — например, из-за ранения.

Степан Мельчаков