Нижегородская область получит 15 млн рублей на геномную селекцию коров
Правительство РФ выделит Нижегородской области 14,8 млн руб. на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в 2025 году. Всего между 31 регионом на эти цели распределили 264,5 млн руб., сообщается на сайте федерального правительства.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Геномная селекция подразумевает молекулярную экспертизу молодняка крупного рогатого скота. Она позволяет получить информацию о достоверности его происхождения и отсутствии генетических заболеваний, а также определить племенную ценность.
Субсидия из федерального бюджета может покрывать до 70% затрат, понесенных племенными хозяйствами.
Как писал «Ъ-Приволжье», власти региона с учетом областного софинансирования будут субсидировать 85% затрат на геномную оценку 15 организациям.