Нижегородская область получит 15 млн рублей на геномную селекцию коров

Правительство РФ выделит Нижегородской области 14,8 млн руб. на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в 2025 году. Всего между 31 регионом на эти цели распределили 264,5 млн руб., сообщается на сайте федерального правительства.

Геномная селекция подразумевает молекулярную экспертизу молодняка крупного рогатого скота. Она позволяет получить информацию о достоверности его происхождения и отсутствии генетических заболеваний, а также определить племенную ценность.

Субсидия из федерального бюджета может покрывать до 70% затрат, понесенных племенными хозяйствами.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти региона с учетом областного софинансирования будут субсидировать 85% затрат на геномную оценку 15 организациям.

