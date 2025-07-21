Субсидии на геномную оценку коров получат 15 нижегородских предприятий

Минсельхоз Нижегородской области намерен в 2025 году предоставить субсидии 15 организациям на геномную оценку племенной ценности крупного рогатого скота. До конца июля проект документа о порядке предоставления субсидий проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство региона будет субсидировать сельхозпредприятиям 85% затрат на геномную оценку. Общий предельный объем финансирования в документе не указан.

В этом году поддержку получат организации «Шатовка», «Племзавод «Пушкинское», «Бутурлинское зерно», «Михеев и Компания», «Агрофирма «Искра», АО «Березниковское», агроплемкомбинат «Мир», «СПК «Ждановский», «Бармино», АО «Ильино-Заборское», колхоз имени Куйбышева, «Племзавод им.Ленина», «АгроФирма "Заря"», колхоз имени С. М. Кирова и АО «Мир»Ященко А.В. и компания».

Как писал «Ъ-Приволжье», о запуске проекта власти региона сообщали в 2024 году. Тогда на эти цели выделили 180 млн руб. В конечном итоге исследователи должны разработать региональный индекс племенной ценности животных.

Галина Шамберина