Выручка российских IT-компаний за первое полугодие выросла на 17%

По итогам первого полугодия выручка российских IT-компаний выросла на 17% год к году, до 5,5 трлн руб., сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, объем уплаченных компаниями налогов и страховых взносов превысил 1 трлн руб., показав рост на 20%.

Господин Григоренко заявил, что рост налоговых поступлений IT-компаний существенно превышает рост объема налогов по экономике в целом. Доля налогов, которые они выплатили, составила 4,7%. Инвестиции в нефинансовые активы увеличились на 16%, до 390 млрд руб.

«Рост инвестиций обеспечивает расширение и модернизацию инфраструктуры, что позитивно сказывается на качестве и объемах оказываемых услуг. Стабильный рост инвестиций (15% в I квартале, 17% во II квартале 2025 года) можно расценивать как результат внутренней стабилизации»,— цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

За отчетный период рост численности занятых в IT составил 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доля работников IT-отрасли в общей численности занятых составила 3,1%.

Как выяснил «Ъ», АНО «Цифровая экономика» по поручению Дмитрия Григоренко разработала новую методику оценки ключевых показателей IT-отрасли. Для мониторинга используются агрегированные данные ФНС, а также данные Минцифры, ЦБ, ФТС и Росстата. Первые результаты говорят о том, что и доля в ВВП, и скорость расширения «цифры» оказались значительнее прежних оценок.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифра повышенной точности».