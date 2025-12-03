ВЦИОМ: с 2022 года больше россиян стали верить, что миром управляют тайные силы

За годы проведения специальной военной операции (СВО) больше россиян стали верить в существование тайных организаций, управляющих событиями в стране и мире. Это следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных в Telegram-канале центра.

В 2022 году 37% респондентов ответили, что они верят в существование тайного закулисья, правящего миром. В 2025 году этот показатель увеличился до 40%. При этом 47% опрошенных россиян отказываются верить в эту конспирологию.

ВЦИОМ обратил внимание, что соотношение ответов «верю-не верю» существенно отличается от результатов 1990-х годов. В 1992 году 48% опрошенных россиян ответили, что они верят в тайные организации. 26% --заявили о неверии.

В этом году социологи отметили, что ответы значительно колеблются в зависимости от возраста респондентов. Чаще всего в могущественные тайные силы верят опрошенные жители страны поколений оттепели (44%) и застоя (50%). В первую группу входят люди до 1947 года рождения (старше 78 лет) и лица с годом рождения от 1948-го до 1967-го (от 58 до 77 лет). О неверии говорят чаще всего опрошенные миллениалы в возрасте от 25 до 33 лет (66%) и зумеры младше 25 лет (67%).

Степан Мельчаков