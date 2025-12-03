Суд признал ответственность Минобороны в деле о падении самолета на дом в Ейске

В Краснодаре краевой суд изменил решение в деле по иску семьи из Ейска, пострадавшей от падения бомбардировщика Су-34 на жилой дом в октябре 2022 года. Суд первой инстанции постановил взыскать компенсацию только с ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». Апелляция признала субсидиарную ответственность Минобороны РФ в случае недостатка средств у ответчика.

Авиакатастрофа самолета Су-34 в Ейске

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

При авиакатастрофе 17 октября 2022 года, когда военный самолет врезался в девятиэтажный дом в Ейске, погибли 16 человек. В числе погибших оказалась пожилая женщина, родственники которой обратились в суд с иском о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. В качестве ответчиков пострадавшие просили привлечь ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», владельца военного самолета, а также Министерство обороны РФ. Ейский городской суд в мае 2024 года частично удовлетворил требования семьи, но МО РФ в число ответчиков не вошло. Затем решение о взыскании дважды изменялось в апелляционной и кассационной инстанциях — суммы взыскания снижались (данные о суммах в опубликованных документах не приводятся).

Последним решением Краснодарского краевого суда установлена субсидиарная ответственность военного ведомства при взыскании в пользу семьи из Ейска. Крайсуд указал на то, что МО РФ как главный распорядитель бюджетных средств должно отвечать по денежным обязательствам подведомственных структур.

Подробнее — в материале «Ъ» «Военные расплачиваются за чаек».

Анна Перова, Краснодар