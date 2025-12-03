В Татарстане за год средний размер взятки вырос в два раза

В 2025 году средний размер взятки в Татарстане составил 702 тыс. руб., что на 86,2% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил на пресс-конференции Николай Герасимов, заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.

В прошлом году средний размер взятки составлял 377 тыс. руб., а в 2023 году — около 263 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в республике в 2025 году зарегистрировано около 1,2 тыс. коррупционных преступлений, что на 23% больше, чем в 2024 году.

Анна Кайдалова