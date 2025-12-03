Четыре электрички под Приозерском встали на час из-за технического сбоя

Четыре пригородных поезда остановили в Приозерске по техническим причинам около половины седьмого утра 3 декабря, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Сбой случился на участке Лосево – Громово. Что стало причиной сбоя не сообщается

Движение удалось возобновить спустя час, время опоздания электричек в Петербург составило до 58 минут. Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вечером 1 декабря по техническим причинам был вынужден остановиться «Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву. Инцидент случился на перегоне Тосно – Ушаки. Задержка составила два часа.

Андрей Маркелов