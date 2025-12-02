Поезд «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву задержали как минимум на два часа

Скоростной поезд № 785 «Сапсан» Санкт-Петербург — Москва задерживается по техническим причинам. Об этом поздно вечером 1 декабря сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Задержка составляет как минимум два часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сегодня, 1 декабря, в 21:18 по техническим причинам на перегоне Тосно — Ушаки Октябрьской железной дороги задержан поезд № 785 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург— Москва. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда»,— говорится в официальном сообщении.

По данным очевидцев, в поезде полностью отключили электричество. При этом проводники предложили пассажирам воды.

Все обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливает Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Для продолжения поездки направлен резервный поезд, уточнили в надзорном ведомстве.

UPD: В 00:21 в пресс-службе ОЖД сообщили, что началась посадка пассажиров в резервный поезд. В 00:40 состав отправлен в Москву, уточнили в СЗТП.

Андрей Цедрик