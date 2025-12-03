Журналист Euronews сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским в Брюсселе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, не будут встречаться в Европе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в X заявил журналист Euronews Алекс Раофоглу.

«Обновление. По данным источников, встреча в Брюсселе отменена, — написал журналист. — Зеленский возвращается домой».

О возможной встрече господ Уиткоффа, Кушнера и Зеленского накануне сообщил корреспондент Axios Барак Равид. Он утверждал, что американские переговорщики отправятся «в европейскую страну» и там встретятся с президентом Украины. AFP сообщало, что встреча может пройти в Бельгии. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что делегация США должна была после переговоров в Москве 2 декабря отправиться сразу в Вашингтон, чтобы доложить о результатах Дональду Трампу.