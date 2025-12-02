Корреспондент Axios: после переговоров с Путиным Уиткофф встретится с Зеленским

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер по завершении переговоров в Москве отправятся в одну из европейских стран на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент Axios Барак Равид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный посланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Специальный посланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Посланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что из Москвы они отправятся в европейскую страну и встретятся с президентом Украины Зеленским»,— написал журналист в соцсети X.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Господин Путин еще не прибыл в Кремль — он выступает на форуме ВТБ «Россия зовет». На переговорах будет обсуждаться мирное урегулирование на Украине. Ожидается, что спецпосланник Дональда Трампа передаст российской стороне новую версию плана по достижению мирного урегулирования на Украине. В пресс-службе Кремля называли первоначальный план США «очень хорошей основой» для обсуждений мира.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Ирландии. Агентство AFP передавало, что накануне он был проинформирован главой направленной ранее в США украинской делегации Рустемом Умеровым, что на переговорах в США был достигнут «значительный прогресс», но что требуется проработка «сложных» вопросов.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «От Майами до Москвы».

Анастасия Домбицкая