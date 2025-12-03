Получивший срок замглавы минтранса Новосибирской области проиграл апелляцию

Коллегия Новосибирского областного суда оставила без изменения приговор бывшему замминистру транспорта и дорожного хозяйства региона Сергею Ставицкому, виновному в растрате. Таким образом, была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты, которая настаивала на отмене приговора и оправдании экс-чиновника, сообщила сегодня пресс-служба облсуда.

Сергей Ставицкий

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Сергей Ставицкий

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Как писал «Ъ-Сибирь», 24 июня Железнодорожный райсуд признал Сергея Ставицкого виновным в растрате (ст.33, ст.160 ч.4 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. После оглашения приговора бывшего замминистра взяли под стражу.

Чиновника областного правительства задержали в марте 2021 года. По материалам УФСБ в отношении него завели дело. По версии следствия, обвиняемый заключил с подведомственным учреждением фиктивный договор аренды автомобиля Toyota Land Cruiser, фактически принадлежащего ему, в результате областному бюджету причинен ущерб свыше 1,5 млн руб. Второй фигурант расследования, бывший руководитель территориального управления автодорог Михаил Чуманов, заключил контракт с Минобороны РФ, 28 марта 2025 года уголовное дело в отношении него было приостановлено.

Илья Николаев