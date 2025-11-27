Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На реставрацию Коромысловой башни нижегородского кремля выделили 44 млн рублей

Нижегородский государственный музей-заповедник объявил конкурс на реставрацию Коромысловой башни нижегородского кремля. Начальная стоимость составляет 43,9 млн руб., указано в карточке лота.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Башня входит в объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля: стены и башни, 1500-1511гг.». Проектом предусматривается реставрация фасадов башни, устройство металлического крыльца для доступа на второй ярус снаружи, закрытие существующего проема в кровле, устройство теплового контура, а также внутренние реставрационные работы.

Завершить работы необходимо до 30 октября 2026 года.

Галина Шамберина