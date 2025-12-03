Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В тюменском селе Беркут ввели карантин по бешенству животных

В селе Беркут Ялуторовского округа Тюменской области объявлен карантин из-за вспышки бешенства среди животных, передает информационный центр правительства региона. Постановление подписано региональным правительством.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 2 декабря на территории, где зафиксировано заболевание, введены ограничения. Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с животными. Также запрещен вывоз восприимчивых животных и отлов диких животных для зоопарков.

Напомним, в октябре в деревне Грачи и селе Денисово Тюменской области также вводили карантин из-за бешенства животных.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все