Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В деревне и селе Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В Тюменской области в деревне Грачи (Казанский МО) и селе Денисово (Исетский МО) введен карантин из-за бешенства животных. Это решение принято региональным правительством, сообщили в информационном центре областного правительства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 23 октября в этих населенных пунктах запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных. Также запрещен вывоз и отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.

Напомним, в Тюменской области в январе-ноябре 2024 года Россельхознадзор объявил 123 предостережения владельцам личных подсобных хозяйств, нарушившим карантин по лейкозу скота.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все