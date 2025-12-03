2 декабря в Бельгии задержали бывшую главу европейской дипломатии и нынешнего ректора Колледжа Европы Федерику Могерини. Ее подозревают в мошенничестве, коррупции, нецелевом использовании средств ЕС и конфликте интересов. Событие вызвало бурный отклик в международных СМИ, многие из которых оказались потрясены этим скандалом.

Фото: Francois Lenoir / Reuters

В основе расследования лежат подозрения, что Колледж Европы или его представители заранее знали о публичном тендере, объявленном Европейской службой внешних связей на размещение новой дипломатической академии ЕС. Власти подозревают, что Колледж Европы и его представители имели привилегированный доступ к конфиденциальной информации о тендере, что давало им несправедливое преимущество перед другими претендентами. В рассматриваемый период Могерини была ректором Колледжа Европы.

Что бы ни произошло за кулисами, нет никаких сомнений в том, что тендер завершился в пользу Могерини. Это дело стало последним крупным скандалом в ЕС после расследований Huawei и «Катаргейта» и вызвало серьезную обеспокоенность по поводу честности высшего руководства институтов, лежащих в основе европейского «проекта».

Расследование грозит ввергнуть ЕС в самый масштабный кризис последних десятилетий

Спустя год после начала второго срока на посту президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая работает в условиях постоянной напряженности в отношениях с внешнеполитическим крылом блока, должна каким-то образом не впутаться в этот скандал, зародившийся в первые годы ее работы в Еврокомиссии. Заявление прокуратуры ЕС о том, что задержана бывшая глава внешней политики ЕС, подхватили критики фон дер Ляйен и вновь призвали вынести на голосование вопрос о недоверии ей — это голосование будет уже четвертым… «Люди, которым она не нравится, будут использовать эту ситуацию против нее»,— заявил один из официальных представителей ЕС.

Скандал в европейской дипломатии: Могерини и Саннино задержаны

На данный момент никаких обвинений не предъявлено: Могерини, Саннино и Зегретти дают показания, после чего судья вынесет решение, будут ли они арестованы или нет. Блиц-операция прошла как по расписанию — в разгар переговоров по Украине, в то время как Европа пытается обрести единый голос и глобальное влияние. Еврокомиссия предпочитает не отвечать на запросы. Шоковая волна быстро распространилась по Европарламенту, затронув и весь спектр итальянской политики.

Бывшая глава европейской дипломатии в числе трех задержанных в рамках расследования мошенничества

Это беспрецедентное расследование прокуратуры ЕС, единственного органа ЕС, занимающегося уголовными делами. Расследование было начато в 2021 году в рамках борьбы с трансграничным мошенничеством с участием европейских фондов. Один из европейских дипломатов отметил, что они счастливы, что прокуратура работает «и не боится преследовать громкие имена», добавив: «Если обвинения правдивы, их следует сурово наказать, чтобы ясно показать, что любая коррупция в ЕС недопустима».

