Оставлен в силе приговор гиду новосибирской турфирмы по делу о гибели туристов

Сегодня вступил в силу приговор гиду новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Ивану Алабугину, который получил 4,5 года колонии по делу о гибели группы туристов на вулкане Ключевская сопка. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края. В апелляционной жалобе адвокаты настаивали на отмене приговора и оправдании гида, но в этом им отказали.

В материалах следствия указывается, что в августе 2022 года Иван Алабугин и его напарник по неутвержденному маршруту повели группу в поход, закончившийся смертью восьми туристов и второго проводника. Ивану Алабугину предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Претензии следствия гид отрицает.

Заключивший сделку со следствием директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, суд над которым завершился в 2023 году, уже вышел на свободу.

Илья Николаев