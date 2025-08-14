Вулканический срок

К четырем с половиной годам колонии приговорили гида новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Ивана Алабугина по делу о гибели группы туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в 2022 году. В материалах следствия указывается, что он и его напарник по неутвержденному маршруту повели группу в поход, закончившийся смертью восьми туристов и второго проводника. Иван Алабугин вину не признал. Заключивший сделку со следствием директор турфирмы Андрей Степанов, суд над которым завершился в 2023 году, уже вышел на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирский гид признан виновным в гибели восьми туристов на вулкане в 2022 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Новосибирский гид признан виновным в гибели восьми туристов на вулкане в 2022 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На Камчатке сегодня вынесли приговор гиду новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Ивану Алабугину по делу о гибели группы туристов на вулкане. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре Камчатского края, по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы) обвиняемому назначили четыре с половиной года (гособвинение настаивало на семи) лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Кроме того, гиду запретили заниматься туристической деятельностью в течение трех лет после освобождения и обязали выплатить родным погибших туристов около 14 млн руб. компенсации морального вреда.

По информации прокуратуры, уголовное преследование в отношении второго гида Андрея Мищенко с согласия его родственников было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью. Третий фигурант дела, директор ООО «Экстрим тайм» Андрей Степанов», заключивший соглашение о сотрудничестве, уже вышел из колонии. В ноябре 2023 года горсуд Петропавловска-Камчатского назначил предпринимателю, организовавшему тур, четыре года заключения, в мае 2025 года тот же суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении.

По материалам управления СКР по Камчатскому краю, в 2022 году директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, зная о запрете туров на Ключевскую Сопку, разместил на сайте компании рекламное объявление об организации восхождения на вулкан. С марта по август 2022 года десять туристов из столицы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев заключили с компанией «Экстрим тайм» договоры, перечислив в общей сложности около 1 млн руб. Сопровождать группу коммерсант нанял гидов Ивана Алабугина и Андрея Мищенко, которым обещал заплатить по 60 тыс. руб.

«Решением руководителя турфирмы поход на вулкан был начат 30 августа без разрешения природного парка на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении гидов, не имевших необходимой квалификации на его проведение в условиях повышенной сложности»,— говорится в сообщении прокуратуры.

3 сентября 2022 года на высоте около 4 тыс. м двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении инструктора Ивана Алабугина спустились на 700 метров в базовый лагерь на перевале Вулканологов. Второй гид Андрей Мищенко и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тыс. м, однако достигнуть ее они не смогли и решили вернуться. По пути назад группа сорвалась со склона крутизной около 40 градусов. Альпинисты, связанные одной веревкой, «пролетели» примерно 250 м. В результате один скалолаз погиб от травм, а еще семь туристов и проводник умерли от переохлаждения.

По факту трагедии на вулкане следователи возбудили уголовное дело. Первым они задержали директора турфирмы Андрея Степанов. Его этапировали из Новосибирска в Петропавловск–Камчатский. В ноябре 2022 года суд заключил под стражу гида Ивана Алабугина, проживавшего в Алтайском крае, который первоначально проходил по делу свидетелем. Близкие Ивана Алабугина заявили о его невиновности. Они отмечали, что услышав по рации, что альпинисты сорвалась, гид поспешил к ним на помощь.

Константин Воронов