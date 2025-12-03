Мирный житель ранен при ударе БПЛА в Белгородской области

Село Грузское Борисовского округа подверглось атаке ВСУ. При ударе дрона по грузовику пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы. Бойцы «Орлана» привезли его в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи раненого доставят в городскую больницу № 2 Белгорода. Его грузовик поврежден.

В ночь на 3 декабря над регионами России сбиты 102 БПЛА. Из них 26 — в небе над Белгородской областью.

За прошедшие сутки, по словам господина Гладкова, в городе Шебекино пострадали два человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.