Силы ПВО ночью сбили 102 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 22 БПЛА сбили над Брянской областью, 21 — над Курской областью, 16 — над Ростовской областью, семь — над Астраханской областью, шесть — над Саратовской областью, четыре — над Воронежской областью.

В Ростовской области сбили дроны в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто не пострадал, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Саратовской области уничтожены БПЛА над Петровским районом, пострадавших нет. В Брянской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не прокомментировали ночные атаки.