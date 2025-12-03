Александр Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Mark J. Terrill / AP Александр Овечкин

Фото: Mark J. Terrill / AP

У «Кэпиталс» авторами заброшенных шайб стали Том Уилсон, Энтони Бовилье и Алексей Протас. Двумя результативными передачами отличился капитан команды Александр Овечкин. Российский форвард продлил серию с набранными очками до пяти матчей. Всего в этом сезоне он набрал 27 очков (12 голов+15 пасов) в 27 играх. Единственный гол в составе «Кингс» забил Адриан Кемпе.

После матча Овечкин инициировал рукопожатие игроков своей команды с капитаном «Лос-Анджелеса» — словенским форвардом Анже Копитаром, который проводит заключительный сезон в НХЛ. Нападающий выступает за «Кингс» с 2006 года, в составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014). В этом сезоне «Вашингтон» и «Лос-Анджелес» больше не встретятся в рамках регулярного чемпионата.

«Вашингтон» с 34 очками в 27 матчах занимает второе место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Лос-Анджелес» набрал 31 очко в 26 играх и располагается на третьей строке Тихоокеанского дивизиона.

Таисия Орлова