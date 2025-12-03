ВТБ намерен стать посредником на крипторынке

Руководитель департамента брокерского обслуживания «ВТБ (MOEX: VTBR) Мои Инвестиции» Андрей Яцков сообщил о готовности предоставить клиентам возможность покупать криптовалюту и криптовалютные инструменты. ВТБ планирует стать посредником на крипторынке после того, как Центробанк (ЦБ) введет новые меры его урегулирования в 2026 году. Это также подразумевает получение ВТБ лицензии от ЦБ.

В 2026 году ЦБ намерен ввести меры по урегулированию крипторынка. Среди планируемых изменений — доступ к операциям с криптовалютами смогут получить квалифицированные инвесторы. Ранее они были доступны только для «особо квалифицированных».

Как отметил Андрей Яцков, получение лицензии от ЦБ зависит от финальной версии мер по урегулированию крипторынка. «Из того, что мы слышали, можно сделать вывод, что ЦБ отводит важную роль профучастникам. Как мы это видим, настоящую криптовалюту можно будет покупать на брокерские счета», — рассказал Андрей Яцков в интервью «РБК Инвестиции» на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Брокер назвал заинтересованность клиентов в криптовалютных активах «глобальным трендом». Со стороны инвесторов компания не ожидает «взрывного роста интереса» к криптоактивам.

«На рынке, в том числе на российском, уже представлены фьючерсы на криптовалюты и различные структурные решения, позволяющие работать с этим классом активов без прямого владения»,— заявил господин Яцков. Он утверждает, что фьючерсы востребованы у инвесторов, как правило, с более высоким уровнем риска. Чаще всего их используют для диверсификации портфеля.

Подробнее о планах ЦБ по урегулированию крипторынка — в материале «Ъ» «К квалификации снижают требования».