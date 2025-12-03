На Центральной площади Ижевска установили праздничное освещение

На Центральной площади Ижевска зажгли новогоднюю иллюминацию. Ожидается официальное открытие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«В планах открытие ледового городка, если намерзнет лед нужной толщины. Темой этого года станут “Чудеса и сказки”. В новогодние праздники большую программу подготовил Пельменьфест. На площади откроются ярмарка, площадка “Удмуртия в миниатюре” и даже каток»,— говорится в сообщении.

В культурном центре столицы Удмуртии уже установили главную праздничную ель, различные световые конструкции в виде шаров, снежинок и созвездий. На следующей неделе ожидается украшение ул. Кирова.

Напомним, 20-метровую праздничную елку на центральной площади стали устанавливать 5 ноября. Верхушку планировали украсить звездой в виде солярного знака, а на ее 2330 ветвей предполагалось повесить иллюминациями в стилистике удмуртских узоров.