Новогоднюю елку на Центральной площади Ижевска установят к 1 декабря

Верхушку новогодней елки на Центральной площади Ижевска украсят звездой в виде солярного знака, сообщает пресс-служба администрации города. На территории началась установка основания объекта. Подъездные пути уложены.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«2330 ветвей на 20-метровой елке украсит иллюминация в стилистике удмуртских узоров: гирлянды, шары, звезды»,— говорится в сообщении. Монтаж новогодней елки запланировано завершить к 1 декабря.