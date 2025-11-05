Новогоднюю елку на Центральной площади Ижевска установят к 1 декабря
Верхушку новогодней елки на Центральной площади Ижевска украсят звездой в виде солярного знака, сообщает пресс-служба администрации города. На территории началась установка основания объекта. Подъездные пути уложены.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
«2330 ветвей на 20-метровой елке украсит иллюминация в стилистике удмуртских узоров: гирлянды, шары, звезды»,— говорится в сообщении. Монтаж новогодней елки запланировано завершить к 1 декабря.