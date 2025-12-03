В Челябинской области пройдет зимний Ильменский фестиваль-2026

Зимний Ильменский фестиваль авторской песни 2026 года пройдет в Челябинске с 23 по 25 января 2026 года на нескольких площадках, сообщает пресс-служба фонда Олега Митяева.

В первый день фестиваля состоится «Студенческий концерт» в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете. В мероприятии будут участвовать лауреатка Грушинского фестиваля, обладательница художественной премии «Петрополь» Наталья Кучер (Калининград); автор-исполнитель нового поколения Вячеслав Моногаев (Москва); ансамбль «Vita» (на базе ЮУрГГПУ, руководитель — Светлана Андриянова).

Гала-концерт фестиваля запланирован на субботу 24 января. На сцене концертного зала имени Прокофьева выступят: народный артист России Олег Митяев при участии Леонида Марголина и Родиона Марченко (Москва); специальный гость — джазовый музыкант (тромбон, вокал), победительница шоу «Большой джаз» телеканала «Россия-Культура» Анастасия Иванова (Москва); Наталья Кучер; бард-бэнд «Те самые» (Тюмень); авторы-исполнители нового поколения из Москвы Роман Филиппов и Вячеслав Моногаев; Александр Кулаев (Екатеринбург). Кроме того, на мероприятие приглашены автор-исполнитель Анатолий Киреев, ансамбль «Седьмая бригада», Наталья Светлова, дуэт «Сестры» (Анна и Елена Плисс), дуэт Сергея Крашенинникова и Сергея Пана, детская хоровая студия «Радуга».

Завершится Ильменский фестиваль детским концертом в воскресенье 25 января во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Мероприятие ориентировано на школьников и педагогов: перфоманс и мастер-класс в холле, награждение детей-финалистов осенней серии прослушиваний и их совместное выступление с Олегом Митяевым и хором студии Олега Митяева, участие Романа Филиппова.

Все концерты будут транслироваться онлайн в одной из групп в социальной сети ВКонтакте.

В преддверии фестиваля, в октябре и ноябре 2025 года, прошли детские мастерские фестиваля для более 750 школьников и педагогов Челябинской области на тему бардовского движения Южного Урала. Проводились театрализованные представления, мастер-классы и конкурсный отбор для подготовки выступления на детском концерте фестиваля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“. в 2025 году зимний Ильменский фестиваль проходил два дня.

Виталина Ярховска