Зимний Ильменский фестиваль в Челябинске пройдет в январе

В Челябинске 24 и 25 января состоится зимний Ильменский фестиваль. Мероприятие пройдет на площадке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и в концертном зале имени Сергея Прокофьева, сообщает пресс-служба фонда Олега Митяева.

В пятницу 24 января в 15:00 в ЮУрГГПУ планируется «Студенческий концерт» с участием народного артиста России Олега Митяева; лидера группы Green Band, радиоведущего Николая Гринько; челябинского ансамбля «Джаз-отель»; артистов в жанре авторской песни, дуэта Эдуарда Двухименного и Мари Ануар из Казахстана.

В субботу 25 января в 18:00 в учреждении челябинской филармонии состоится гала-концерт «Связь поколений». На одной сцене выступят артисты разных поколений, прозвучат бардовская песня и джаз. В мероприятии примут участие: Олег Митяев; известная исполнительница в жанре авторской песни, постоянный член жюри Грушинского и Ильменского фестивалей Галина Хомчик; группа «Ирония Судьбы» (классический рок с чертами инди и соула, иногда уходящий в панк-рок или брит-поп); джазовый музыкант, победительница проекта «Большой джаз» телеканала «Россия-Культура» Анастасия Иванова; ансамбль «Уральский Диксиленд Игоря Бурко»; ансамбль «Седьмая бригада»; челябинская детская студия Олега Митяева; дуэт Эдуарда Двухименного и Мари Ануар. Билеты на гала-концерт можно приобрести в Городских зрелищных кассах.

Как отмечают в пресс-службе фонда, идея проведения зимних фестивалей появилась в конце 70-х годов прошлого века, когда Челябинский областной клуб самодеятельной песни (организатор Ильменского фестиваля в те годы) пригласил зимой в Челябинск Клуб самодеятельной песни имени Валерия Грушина (организатора Грушинского фестиваля в тот период).

Виталина Ярховска