Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 22% за неделю

В Свердловской области за неделю зафиксировано 31,5 тыс. случаев острых респираторных инфекций, из них 14,8 тыс. в Екатеринбурге, сообщили в областном Роспотребнадзоре. Это на 9% ниже среднемноголетнего уровня, но на 22,8% выше показателей предыдущей недели. Большинство заболевших — дети, составляющие 64,4%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лабораторные исследования показали, что основным возбудителем является риновирус. Кроме того, выявлены вирусы гриппа, парагриппа, боковирусы и сезонные коронавирусы.

В регионе привились от гриппа 2 млн свердловчан, что составляет 50% населения. Наивысшие показатели вакцинации зафиксированы в Артемовском (76,8%), Пышме (65,2%) и Красноуральске (62,8%). Наименее активно вакцинируются жители Североуральска, Богдановича и Ирбита.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга всех учеников школы №181 перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Полина Бабинцева