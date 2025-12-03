Александр Гальченюк покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Амур»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» объявил об уходе Александра Гальченюка с поста главного тренера. Как сообщает пресс-служба команды, контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гальченюк

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Александр Гальченюк

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Господин Гальченюк возглавил «Амур» в мае 2025 года. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под его руководством команда одержала 7 побед в 20 матчах.

1 ноября пресс-служба «Амура» сообщила, что Александру Гальченюку диагностировали острую вирусную инфекцию. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен белорус Александр Андриевский. За это время клуб провел 12 игр, в которых одержал пять побед и потерпел семь поражений.

Отставка Гальченюка стала седьмой в этом сезоне КХЛ. Ранее свои посты покинули Борис Миронов (тольяттинская «Лада»), Владимир Крикунов («Сочи»), Алексей Кудашов (московское «Динамо»), Бенуа Гру (челябинский «Трактор»), Вадим Епанчинцев и Вячеслав Буцаев (оба — новосибирская «Сибирь»).

«Амур» располагается на восьмой строке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. По итогам 32 встреч клуб набрал 29 очков.

Таисия Орлова