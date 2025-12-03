Индекс Мосбиржи снижался на сообщениях об итогах переговоров Путина и Уиткоффа

Российский рынок акций в начале утренней сессии демонстрирует умеренное снижение. Участники рынка реагируют на международные новости, поступающие после встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. К 10:19 мск индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) составлял 2 635,37 пункта, опустившись на 1,19%.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, стороны пока не достигли компромисса по мирному плану США. По его словам, «некоторые американские наработки выглядят приемлемо, но их еще нужно обсуждать». Переговоры в Кремле продолжались около пяти часов. По договоренности сторон содержание встречи не раскрывается.