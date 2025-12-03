«Аэрофлот» ожидает закрытия сделки по «Аэромару» в 2025 году

«Аэрофлот» планирует завершить покупку 49% акций компании «Аэромар» к концу года. Это позволит полностью контролировать предприятие, сообщил генеральный директор группы Сергей Александровский.

«Аэромар» занимается производством бортового питания. Ранее 49% акций компании принадлежали дочерней структуре LSG Group Lufthansa, в то время как 51% акций принадлежал «Аэрофлоту».

Сергей Александровский сообщил ТАСС, что сделка близка к завершению. Ранее «Аэрофлот» получил одобрение от правительственной комиссии и разрешение президента России на увеличение своей доли в «Аэромар» до 100%. О планах выкупить кейтеринговую компанию у Lufthansa «Аэрофлот» сообщил в сентябре.