«Аэрофлот» планирует выкупить у Lufthansa кейтеринговую компанию

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) планирует выкупить у структур немецкой Lufthansa 49% у поставщика бортового питания «Аэромар». Оставшийся 51-процентный пакет уже принадлежит российской авиакомпании.

Как сообщил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на полях прошедшего ВЭФ, компания уже получила согласование правительственной комиссии на проведение сделки. Теперь «Аэрофлот» ожидает согласования президента.

Господин Александровский также сообщил, что авиакомпания завершила процесс выкупа у Lufthansa 100% кейтеринговой компании из Красноярска «Аэромил». Сумма сделки составила 56,4 млн руб.

Компания «Аэромар», зарегистрированная в 1995 году, базируется на территории московского аэропорта Шереметьево. Lufthansa сообщила о намерении продать свою долю в 2022 году.