Фадеев возмутился идеей «Русской общины»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев скептически отнесся к появившимся в РФ общественным движениям «Русская община» и «Северный человек». По его словам, идея формирования «Русской общины» принижает значение русского народа как исторического и великого народа.

«А что такое "русская община"? Это землячество что ли? Великий русский народ не нуждается в общинах. Огромный, великий русский народ не требует общинности. Это исторический народ, как и многие другие народы, проживающие на территории России»,— отметил господин Фадеев в интервью РБК.

Глава СПЧ также признал, что мигрантам в России допустимо создавать землячества, но они должны оставаться в культурной сфере и не выходить за ее пределы. Вместе с тем Валерий Фадеев осудил практику, когда участники «Русской общины» и «Северного человека» берут на себя функции правоохранительных органов. «Здесь недопустима самодеятельность. Никто не может брать на себя силовые функции»,— пояснил господин Фадеев.

«Русская община» была основана в 2022 году. Тогда же появилось движение «Северный человек» рэпера Миши Маваши. Как рассказал сооснователь «Общины» Андрей Ткачук, русский народ утратил свою культуру и православные традиции, которые необходимы для выполнения исторической миссии — «хранения истинной веры, просвещения народов и защиты малых народов». Участники движения вместе с правоохранительными органами участвуют в рейдах по выявлению нелегальных мигрантов и часто пытаются сорвать концерты артистов с антивоенными выступлениями.