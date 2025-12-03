NTech: продажи красной икры в России упали почти вдвое с января

Продажи красной икры в России с января по сентябрь снизились на 45,1%, а выручка — на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов отметил, что снижение продаж наблюдается как в килограммах, так и в денежном выражении.

Господин Ардалионов также спрогнозировал возможные изменения цен на икру перед Новым годом. По его словам, многое будет зависеть от соглашений между ритейлерами и поставщиками. Он не исключает, что оптовые цены могут вырасти, но на розничных ценах это скажется не столь сильно. Господин Ардалионов подчеркнул, что маркетинговые уловки, такие как снижение цен на «якорные» товары, могут повлиять на стоимость икры в предновогодний период.

В ноябре, по данным «Контур.Маркета», средняя цена 200-граммовой банки красной икры составляла около 3 тыс. руб. Год к году стоимость увеличилась на 33%.