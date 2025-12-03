По поручению Бастрыкина в Мегионе проверят факт нерасселения аварийного дома

Председатель СКР России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в информационном центре СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Обращение поступило через социальную сеть «ВКонтакте» и касается долгого нерасселения жильцов дома на улице Нефтяников. Дом, построенный в 1980 году, признан аварийным в 2022 году из-за разрушающихся фасадов, несущих конструкций и неисправных инженерных систем. Несмотря на это, жильцы до сих пор не переселены в новое жилье, а обращения в различные инстанции результатов не принесли. Следственное управление по ХМАО-Югре начало процессуальную проверку.

Ранее окружное управление СКР организовало проверку после жалоб жильцов аварийного дома в Ханты-Мансийске на улице Мира.

Ирина Пичурина