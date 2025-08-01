В Ханты-Мансийске начата проверка после жалоб жильцов аварийного дома

Управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) организовало проверку после жалоб жильцов аварийного дома, сообщили в информационном центре СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жильцы дома на ул. Мира обратились в информационный центр СКР, рассказав о том, что дом находится в непригодном для проживания состоянии. В доме 1980 года постройки прогнили и разрушаются деревянные конструкции, поврежденная кровля протекает, также в нем изношены коммуникации, а система водоотведения не работает.

В декабре 2024 года дом был признан аварийным, но мер для его расселения не принимали, а обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

Ирина Пичурина