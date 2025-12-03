В Ростове Великом снова хотят переименовать улицу Ленинскую

В Ростове Великом планируют вернуть улице Ленинской ее историческое название — Покровская. Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на заместителя главы администрации городского поселения Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покровская улица в Ростове, историческая фотография

Фото: страница Дом А. А. Титова ВКонтакте Покровская улица в Ростове, историческая фотография

Фото: страница Дом А. А. Титова ВКонтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне этого года улицу переименовали, но в августе прокуратура отменила решение из-за нарушений. Теперь власти города намерены соблюсти все формальности. Основанием для нового рассмотрения стало обращение настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы.

На заседание соответствующей комиссии пригласят руководство музея-заповедника «Ростовский кремль» и начальника архивного фонда. Если будет подтверждено, что улица ранее называлась Покровской, власти примут решение о переименовании. Заседание может состояться уже на этой неделе.

Антон Голицын