Расследование крушения самолета AZAL в Казахстане подходит к завершению

Расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау, которое ведет Минтранс Казахстана, находится на финальной стадии. Результаты работы могут представить уже в этом году или в начале следующего. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает ТАСС.

По словам господина Бозумбаева, работа разделена на две части. Криминальный блок ведет Генпрокуратура, взаимодействуя с российскими и азербайджанскими коллегами. Вторую часть (расследование) курирует Минтранс. Сейчас ведомство ожидает заключения от лицензиаров и владельцев технологий.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Embraer-190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В октябре президент России Владимир Путин заявил на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, что причины крушения связаны с украинскими беспилотниками. Он пояснил, что выпущенные российской системой ПВО ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались рядом, вызвав критические повреждения.

Предварительный отчет Минтранса Казахстана указал, что лайнер получил «повреждение многих систем в воздухе». После попытки приземлиться в Чечне самолет планировал вернуться в Азербайджан, однако к тому моменту ключевые системы его управления вышли из строя. Экипаж решил уходить на посадку в Актау, но упал в 3 км от города.