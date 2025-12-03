Жителей Удмуртии попросили не взрывать петарды и не запускать фейерверки на НГ

Жителей Удмуртии призывают воздержаться от использования пиротехники. Об этом в Telegram написал председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Перед новым годом традиционно возрастает количество сообщений в соцсетях о взрывах петард и фейерверков, что создает дополнительную напряженность»,— отметил господин Шуткин.

Господин Шуткин напомнил, что по решению президента и минобороны в республике усилены меры безопасности расчетами ПВО, экстренные сообщения передаются населению оперативно.

Кроме того, председатель госкомитета призвал разъяснить детям риски, связанные с использованием пиротехники, а также не создавать и не распространять фейки. «Давайте встретим праздники спокойно и достойно»,— добавил Андрей Шуткин.

Напомним, на прямой линии 2 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов вновь прокомментировал ограничения мобильного интернета в республике. Он назвал Ижевск городом, где сконцентрировано большое количество оборонных предприятий, и связал ограничения с мерами безопасности.

