В Геленджике оценивают повреждения после атаки беспилотников

Жителям Кабардинки, чьи дома пострадали при атаке БПЛА 25 ноября, помогут собрать пакет документов для предоставления компенсации. Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Алексей Богодистов подчеркнул, что после подготовки документы будут направлены на рассмотрение краевых специалистов для получения субсидий на капитальный ремонт домовладений. В настоящее время на базе администрации Кабардинки работает комиссия, оценивает масштаб и характер повреждений в результате налета вражеских БПЛА.

Пострадавшие семьи Кабардинки временно проживают в санатории «Жемчужина моря» и у родственников. Алексей Богодистов поручил заместителю главы по социальной сфере обеспечить сопровождение несовершеннолетних, переживших атаку БПЛА. Детям окажут психологическую помощь и содействие в решении бытовых вопросов.

София Моисеенко