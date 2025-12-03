По факту гибели жителя частного дома в пожаре в Сургуте начата проверка

После гибели человека в частном доме в СОТ «Урожай» в Сургуте организована проверка, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

По данным регионального МЧС, звонок о возгорании поступил пожарным около 19:00 2 декабря. К моменту их прибытия весь дом уже был охвачен огнем — площадь пожара составила 48 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 19:36, пожар тушили пять единиц техники и 20 человек личного состава. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Как сообщили в окружном СКР, им оказался 63-летний владелец дома. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее прокуратура в Нижневартовске (ХМАО-Югра) организовала проверку после гибели шестилетнего ребенка во время пожара.

Ирина Пичурина