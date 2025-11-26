Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура начала проверку после гибели ребенка в пожаре в доме Нижневартовска

Прокуратура в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) организовала проверку после гибели шестилетнего ребенка во время пожара, сообщили в окружном ведомстве.

Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

По предварительной информации, ребенок погиб в результате пожара в многоэтажном доме 25 ноября. Его девятилетний брат госпитализирован. Прокуратура даст оценку соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечит выяснение причин пожара, определит степень ответственности виновных лиц.

По данным МЧС ХМАО-Югры, сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже по улице Московкина поступило спасателям в 11:48. Площадь пожара составила 3 кв. м, открытое горение ликвидировали в 12:20. Самостоятельно эвакуировались пять человек, один из них ребенок.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все