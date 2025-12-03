Рубио: решение об окончании конфликта зависит только от России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине будет зависеть исключительно от решений России и Украины. По его словам, если ни одна из сторон не захочет прийти к миру, боевые действия продолжатся.

«В конце концов это будет зависеть от них (России и Украины.—"Ъ")... Мы будем пытаться закончить ее (войну.—"Ъ")»,— уточнил господин Рубио в интервью Fox News.

Госсекретарь заметил, что невозможно вести переговоры только с одной из сторон конфликта. Необходимо, убежден Марко Рубио, понимать позицию России и одновременно с этим учитывать интересы Украины. США, в свою очередь, пытаются выяснить, можно ли преодолеть разногласия между ними.

2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча длилась около пяти часов. Во время переговоров обсуждалось несколько вариантов мирного плана, однако достичь компромисса сторонам не удалось, сказал господин Ушаков. Он подтвердил, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше».